Neymar Neymar cumple sueño de una abuelita aficionada de Santos El astro brasileño regresó a las canchas y vivió un emotivo momento con una aficionada.

Neymar conmueve con tierno encuentro con abuelita

Neymar tuvo un emotivo momento con una ferviente aficionada del Santos en su regreso a las canchas tras superar su lesión.

Y es que hace unos días una fanática llamada, María, se hizo viral al mencionar que ella podría morir en si conocía al astro brasileño, y Neymar, al enterarse de esto invitó a la abuelita al partido del Peixe para conocer a la aficionada.

El emotivo encuentro se dio en la previa del partido cuando el jugador se enfundó en un abrazo con María y le obsequió una playera del Santos que después le firmó

Neymar regresó a las canchas luego de superar su lesión en la rodilla y ayudó con una asistencia para que Santos venciera 6-0 a la Associação Esportiva Velo en el Campeonato Paulista.

LE PIDEN A ANCELOTTI LLEVAR A NEYMAR AL MUNDIAL

Carlo Ancelotti, técnico del combinado de Brasil, disfrutó del icónico carnaval de Brasil y mientras vivía la fiesta brasileña le pidieron que llevará a Neymar al Mundial del 2026.