    Neymar cumple sueño de una abuelita aficionada de Santos

    El astro brasileño regresó a las canchas y vivió un emotivo momento con una aficionada.

    Por:
    Raúl Martínez
    Neymar tuvo un emotivo momento con una ferviente aficionada del Santos en su regreso a las canchas tras superar su lesión.

    Y es que hace unos días una fanática llamada, María, se hizo viral al mencionar que ella podría morir en si conocía al astro brasileño, y Neymar, al enterarse de esto invitó a la abuelita al partido del Peixe para conocer a la aficionada.

    El emotivo encuentro se dio en la previa del partido cuando el jugador se enfundó en un abrazo con María y le obsequió una playera del Santos que después le firmó

    Neymar regresó a las canchas luego de superar su lesión en la rodilla y ayudó con una asistencia para que Santos venciera 6-0 a la Associação Esportiva Velo en el Campeonato Paulista.

    LE PIDEN A ANCELOTTI LLEVAR A NEYMAR AL MUNDIAL

    Carlo Ancelotti, técnico del combinado de Brasil, disfrutó del icónico carnaval de Brasil y mientras vivía la fiesta brasileña le pidieron que llevará a Neymar al Mundial del 2026.

    Este momento se dio cuando el cantante Leo Santana interrumpió su actuación para dirigirse al entrenador directamente: " Un detalle Ancelotti, pon a Neymar en esta selección brasileña por el amor de Dios. Es solo una solicitud de un fan, lo siento no podía perderme esto", a lo que respondió el ténico con un "Gracias por el consejo".

