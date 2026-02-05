    México

    México golea a Sint Maarten rumbo al Mundial Sub 17

    Con tripletes de Adán Sánchez y Alberto Cisneros, el conjunto verde arrancó su participación en el Clasificatorio de la Concacaf.

    Omar Carrillo
    México venció 10-0 a Sint Maarten e inicio de la mejor manera su participación en el Premundial Sub 17 rumbo al Mundial de la categoría que se celebrará en Catar este mismo año.

    La Selección Mexicana completó su goleada con tripletes de Adán Sánchez (3, 7 y 13 minutos) y de Alberto Cisneros (67, 70 y 83), doblete de Luis Trujillo (85 y 89), uno de Carlos Calvillo (58) y finalmente uno más de Ricardo González (90).

    Por supuesto, el conjunto mexicano fue muy superior a su rival a lo largo de los 90 minutos. No hubo ni siquiera posibilidad de que Sint Maarten anotará un tanto a lo largo del juego.

    Con este resultado, México se colocó en la primera posición del Grupo A de la competencia que se disputa en el Hasely Crawford Stadium de Puerto España, Trinidad y Tobago.

    Hay que recordar que cada uno de los seis grupos se disputa en diferente sede.

    México lidera su sector, seguido por Saint Martin y Barbados también con tres unidades. Aún no suman Trinidad y Tobago y Sint Maarten.

    México

