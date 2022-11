Guillermo Ochoa reconoce que al Tri se le "exigirá bastante" en Qatar 2022

"Es algo increíble, inimaginable, si me hubieran dicho esto en el primer Mundial que estuve no lo hubiera creído, no es fácil para un jugador de futbol estar en un Mundial, en cinco es más complicado, soy un privilegiado y ojalá que sea con un Mundial histórico para México", expresó el guardameta que recién cumplió 18 años desde su primera convocatoria con el Tri.