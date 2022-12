Gerard Piqué se burla de la selección mexicana por su papel en Qatar 2022

"Una pregunta, ¿en México se puede fichar? Lo digo porque en México no ha habido ningún fichaje aún. No se ha anunciado nada. No sé si ha parado el país por el buen rendimiento de la selección en el Mundial", le dijo el defensor central catalán en un tono sarcástico a Llanos, con el que forma parte de la Kings League, el torneo de Futbol 7 con algunas estrellas del balompié.