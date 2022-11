Cuauhtémoc pide al Tri que no le tema a Argentina: "Llevan a Messi, nosotros al Chucky"

“Ojalá se pongan las pilas desde el primer minuto, que se diviertan, yo cuando jugué los tres Mundiales me divertía, me la pasaba increíble con responsabilidad en la cancha, trataba de hacer lo mejor posible porque sabía que representaba a mi país y mucha gente me estaba viendo”, externó el mundialista con México en Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010.