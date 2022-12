Ricardo Osorio califica proceso de Gerardo Martino como "el más lamentable de todos"

"¿Por qué? Porque México no se merece estar donde está, ha hecho grandes Mundiales, nos hemos quedado en el cuarto partido, pero de qué forma. Hoy habíaa jugadores, pero no un centro delantero, no hubo 9. No puedes poner a 'Chucky' Lozano de espaldas, como lo matas a un jugador que es rápido, que es de los pocos habilidosos, lo exhibes. México no tenía ese 10 como Cuauhtémoc Blanco".