Zardes y Zelarayán velan las armas de Columbus antes de la MLS Cup

2008, 2015, 2020. Son los tres años en los que Columbus Crew ha llegado a la final por la MLS Cup . El conjunto del estado de Ohio ganó el título de liga en la primera ocasión, y cuenta las horas para llevar a cabo su tercer intento el sábado (8:30 pm ET / UniMás).

La gran temporada del Columbus Crew este año se basó en la gran combinación de talento entre Zardes y el enganche argentino Lucas Zelarayán , llegado desde Tigres UANL de la Liga MX . " Lucas es una persona increíble", aseguró el delantero. "Siempre tiene una sonrisa en su rostro, lo cual es asombroso. Es un jugador fantástico. La pelota está pegada a su pie. Cuando recibe la pelota, sé que siempre está mirando hacia arriba y buscándome, y si no puede encontrarme, está constantemente tratando de buscar a otros jugadores que están en posiciones amenazantes".

"Desde el primer momento que llegué a Columbus Crew me sentí cómodo y el club me dio una gran acogida", respondió Zelarayán. "Aquí hay un gran equipo, un gran cuerpo técnico, una gran gente en general y me gusta mucho la ciudad. Mi familia y yo estamos extremadamente felices en Columbus.

Mirando hacia atrás en el año que tuve, creo que tomé una gran decisión al venir aquí, y solo estoy tratando de disfrutarlo tanto como sea posible y con suerte ganar la MLS Cup en mi primer año".