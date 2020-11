Valentín Castellanos: goles para NYCFC en un marco de confianza

El espectacular estado de forma actual de Castellanos tiene su origen en una reunión mantenida tiempo atras con el entrenador Ronny Deila . "Sí, lo habíamos hablado con el técnico, hace como tres meses. Sobre lo que podía ayudarme a mí a marcar. Y acordamos que tenía que estar más en el área, y no correr tanto a lo loco, como lo hacía anteriormente. Porque me desgastaba mucho", reveló el atacante el martes por la tarde en una conferencia de prensa.

"Hablamos de muchas cosas en esa reunión", recordó. "No estaba pasando por un buen momento, no tenía muchos minutos de juego, yo la estaba pasando mal. Me acuerdo que puso en un pizarrón las cosas que yo tenía que mejorar y las cosas buenas de mi juego. Aguantar más la pelota, no correr tanto, aprovechar más los espacios".