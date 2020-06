Thierry Henry se expresó sobre la brutalidad policial y las protestas mundiales

"He estado recogiendo mis pensamientos durante los días recientes para poder describir de manera elocuente mis sentimientos sobre la trágica e innecesaria muerte de George Floyd . Hubiera sido demasiado sencillo escribir con emoción, odio y sentimiento mordaz inmediatamente después. Pese a que esos sentimientos todavía están presentes, haré el intento.

¿Por qué esto sigue ocurriendo en 2020? ¿Por qué algunos racistas aplauden a cualquier integrante de una minoría étnica que juegan para el equipo que respaldan abusan a esas mismos integrantes de minorías étnicas en la calle? ¿Por qué todos los métodos que usamos para erradicar esto de nuestra sociedad no están funcionando?

No abogo por la violencia, los saqueos o la destrucción de la propiedad, ya que no resolverán ningún problema, y muchos individuos que sufren en lo racial son víctimas de ese comportamiento. ¿Por qué debería ser castigada la gente que sufre los mismos problemas, las mismas confusiones y el mismo abuso racial? Gente que ha trabajado durante su vida entera para alimentar a sus familias y luego ver destruido el fruto de ese trabajo en protestas contra los asuntos que ellos mismos padecen? Esa no es la respuesta.