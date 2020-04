Thierry Henry: "Chicharito no necesita consejos en MLS"

Por su historial como futbolista en New York Red Bulls y varios de los mejores clubes de Europa, y por su buen arranque como entrenador en jefe de Montréal Impact, Thierry Henry es un nombre propio que despierta máxima atención en el ámbito de MLS. El francés brindó el miércoles una conferencia de prensa telemática organizada por la liga, en la que desgranó varias cuestiones de actualidad.

Henry, como todos los técnicos de Major League Soccer, están a la espera de la fecha de reinicio de los entrenamientos colectivos de los equipos. "Estoy seguro que el Comisionado (Don Garber) y todo el mundo involucrado están trabajando. Obviamente, es muy difícil saber qué vamos a hacer", dijo el galo. "Lo que podemos hacer de nuestro lado es estar enfocados y preparados para lo que se presente. No se qué va a pasar en la liga. Tenemos que esperar y ver qué se nos presenta".



"Estés donde estés, todos nos preocupamos por nuestras familias", señaló al hablar de los efectos generados por la pandemia de COVID-19. "Así que trato de hablar con mi familia tanto como puedo. Saber dónde están, qué hacen, cómo lo llevan. Pero como seres humanos todos tenemos que estar unidos, ser como uno", insistió el campeón del mundo en 1998.

"Como entrenador lo difícil es no saber cuándo regresaremos. Eso es un poco molesto. Pero, como dije, hay que estar preparados. Los preparadores físicos envían ejercicios a los jugadores, y se preocupan de que los hagan. La motivación... Puedes decir que la motivación siempre es sencilla. Puede ser fácil para mí. Como competidor tienes que trabajar y entrenar duro. Pero a veces puede no ser tan fácil al no saber cuándo vas a competir", reflexionó.



"A un competidor le gusta saber cuándo va a competir. Tenemos que estar listos, tenemos ejercicios para que los jugadores hagan. Ahora mismo no pueden competir. Tienen que trabajar en casa, respetar las reglas, y estar listos para cuando el momento llegue", analizó el exJuventus, Arsenal y Barcelona.

No pasaron tantos años desde que Henry jugaba en RBNY al momento actual. Sin embargo, el exdelantero ve progresos enormes en Major League Soccer. "El hecho que ahora los equipos de MLS estén comprando jugadores de la liga mexicana y que estén intentando que los jugadores lleguen desde Europa a una edad más temprana ... Creo que eso no podría haber pasado antes", explicó.

"Antes los futbolistas venían al final de sus contratos. Ahora los equipos van a buscar jugadores de la liga mexicana. Llegan pronto. Jugadores de Argentina... No voy a mencionar todos los países. Pero antes eso no ocurría. Y es un signo de que la liga está evolucionando", agregó.



"Este año se cumple el aniversario 25 de MLS, y hay otras ligas que tienen más de 100 años. Hay clubes en Europa que tienen 125 años de historia. Dejemos crecer a esta liga. Para mí esta liga no tiene límites. Pero necesitas tiempo para alcanzar ese nivel", razonó. "Estoy más que contento de ver que ahora llegan jugadores muy jóvenes desde Argentina y México. No se si eso hubiera pasado antes. Ahora tienes a un jugador como Carlos Vela, alguien que podría regresar a Europa. Pero ahora los clubes aquí son capaces de retener a esos jugadores, y ese es un signo del crecimiento de la liga para mí".

'Titi' Henry cree que la más nueva de las grandes figuras de Major League Soccer - Javier 'Chicharito' Hernández- no necesita consejos en sus primeros pasos en la liga. "Es alguien que jugó para algunos de los mejores equipos en el mundo. Se trata todo de un ajuste que él seguramente hará para ser exitoso en esta liga", explicó.



"Cuando vine a jugar aquí mucha gente en Europa me decía 'esa liga es fácil'. Yo decía que no es sencillo. Tienes que ajustarte a la liga, que es física, que tiene muchos viajes, en verano juegas con 38 o 39 grados, en lugares con mucha humedad... Todo el mundo corre aquí. Hay muchas cosas por entender sobre esta liga y sus aficionados".

En medio de la pandemia de coronavirus, la rutina diaria de Henry se parece bastante a la de cualquier otro habitante de Canadá o Estados Unidos. "Me despierto, hago ejercicio, cocino... descanso un poco. Vuelvo a hacer ejercicio. Y a veces miro partidos. Me relajo. En la noche, vuelvo a cocinar. No se si a ustedes les pasa lo mismo. Pero parece que tienes que limpiar la casa cada dos minutos. Tienes que lavar los platos, limpiar la casa... Son cosas que habitualmente no hago. Además de eso, cuido de mí mismo. Trato de estar en forma. Y me dedico a pensar. Pienso en los partidos que jugamos, en cuál puede ser el próximo paso a dar. Hay muchas cosas que dan vueltas en mi cabeza durante el día. No puedo hablar de ellas, pero pienso en ellas".

¿Necesitará el plantel de Montréal Impact una sólida pretemporada cuando se levante la moratoria de entrenamientos? "No lo sabemos ahora mismo. Eso dependerá de lo que los jugadores hayan hecho en sus casas. Necesitamos que regresen con un determinado nivel. Cuando regresen haremos unas pruebas para ver cuán bien están. No podemos perder tiempo. No sabemos cuánto tiempo tendremos para entrenar antes de regresar a jugar partidos".



Lleva poco tiempo de trabajo con el Impact. Pero Henry trasluce cierto orgullo por lo que el equipo ha hecho hasta ahora, tanto en la temporada regular de MLS como en la Liga de Campeones de Concacaf. "En cuanto al estilo espero lo mismo que ya vieron de nostros. Intensidad, unidad, nunca darnos por vencidos. Y trabajo duro. El estilo llegará más tarde, porque eso requiere tiempo. Pero tenemos que trabajar sobre eso, de manera abundante", concluyó.