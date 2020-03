Thierry Henry, leyenda de Arsenal, la selección de Francia y New York Red Bulls -entre otros equipos- y actual entrenador de Montréal Impact, usó su cuenta en Twitter para brindar un aviso (en francés e ingl´es) a todos sus seguidores vinculado a la pandemia de coronavirus (COVID-19).



"Muchachos, no acudan a fiestas, a reuniones, no se mezclen con gente. Si tienen que estar con alguien, mantengan las distancias. Lávense las menos y respeten todo lo que se ha dicho sobre esto", expresó Henry. "No lo tomen a la ligera".