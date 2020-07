‘Taty’ Castellanos: “El delantero vive del gol… el equipo lo necesitaba, yo lo necesitaba”

New York City FC dio su mejor partido del año bajo las órdenes de Ronny Deila y le paso por encima a uno de sus usuales némesis, Toronto FC, con un contundente 3-1 cortesía de goles y una sólida defensiva de jugadores sudamericanos.

En el plano ofensivo, uno de ellos fue el argentino Valentín Castellanos, y en el defensivo, el peruano Alexander Callens. Ambos hablaron tras el resonante triunfo que metió a NYCFC a los cuartos de final del MLS is Back.

“Los partidos anteriores los goles no se nos dieron”, admitió Castellanos. “Hoy desde el minuto 0 muy juntos y (el partido) se abrió con el gol de Jesús Medina (al minuto 5).

“Era muy importante para nosotros contener a Michael Bradley – uno de los mejores que yo he visto en la MLS – es como un entrenador en la cancha – he hicimos una buena labor manteniéndolo fuera del juego”.

¡GOOOL! Alexander Callens anota para New York City FC

El zaguero peruano cumplió sus 100 partidos vistiendo la camiseta de New York City de manera sobresaliente y con un triunfo importante.

“Me entere ayer (que llegaba a los 100 encuentros), estaba concentrado solo en este partido”, dijo Callens. “Llegue a 100 partidos porque todo NYCFC me apoyo, me cuidó; agradezco a mi familia y a Dios, porque esto de llegar a 100 partidos no es fácil”.