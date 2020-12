Seattle sigue celebrando la épica remontada que ante 'los Loons'

Ni Gustav Svensson ni Will Bruin fueron titulares para Seattle Sounders en la Final de la Conferencia Oeste del lunes. Pero fueron suplentes de impacto en el sentido más fuerte de la palabra, con Bruin encendiendo y Svensson sellando una remontada notable en su victoria por 3-2 sobre Minnesota United .

"Hay muchas cosas que pasan por tu cabeza cuando estás en el banco", comentó Gustav Svensson. "Cuando no estás jugando, obviamente quieres jugar tanto como puedas. Quieres entrar y quieres ayudar al equipo. Todos en el campo corrían y peleaban, pero no podíamos anotar, no podíamos tener el impulso para detenerlos, a pesar de que tuvimos algunas oportunidades. Hay muchos pensamientos en tu cabeza, pero solo quieres ayudar".