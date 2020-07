Sin Maxi Moralez, NYCFC busca dejar atrás malos momentos al enfrentar a Orlando City

New York City FC salió eyectado de la postemporada 2009 al perder en Queens frente a Toronto . Un final de ciclo quizás abrupto, después de haber hecho una epectacular campaña regular, en la que finalizó en la primera posición de la Conferencia Este bajo la conducción del entrenador español Dome Torrent .

Ahora a las órdenes del noruego Ronny Deila , el conjunto celeste no ha sido capaz de cosechar puntos o marcar goles en partidos oficiales de MLS . Dos derrotas por 1-0 en el comienzo de la temporada regular (ante Columbus Crew SC y Toronto FC ), más un tropiezo por el mismo marcador ante Philadelphia Union , en el arranque de MLS is Back , la pasada semana.



Nombre por nombre, NYCFC cuenta sobre el papel con uno de los mejores planteles de Major League Soccer, pero en 2020 las cosas no han terminado de funcionar. Las ocasiones de gol se redujeron de manera notable, pese a que el interesante grupo de atacantes disponibles es prácticamente el mismo con el que se contaba en 2019. Para colmo de males, el equipo no podrá contar esta noche (8 PM ET / TUDN) con Maxi Moralez, el cerebro del XI titular, quien se lesionó ante el Union y podría ser baja durante varias semanas,