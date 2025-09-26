Sergio Ramos y su emotivo mensaje a Busquets tras anunciar su retirada

Sergio Busquets anunció este viernes que colgará las botas al término de la presente temporada, decisión que ha generado varios mensajes de admiración hacia el actual jugador del Inter Miami, símbolo del FC Barcelona y referente de la selección española durante más de una década.

Entre las múltiples reacciones destacó la de Sergio Ramos, antiguo capitán del Real Madrid y hoy futbolista del Monterrey, quien compartió un extenso mensaje en redes sociales.

“ Busi, eres la definición de cómo ser excepcional sin dejar de ser un tío normal. Rival la mayoría de veces, compañero otras muchas, siempre has sobresalido por tu fútbol de clase, visión y calidad, y por tu forma de ser humilde y auténtica”.

El defensor andaluz añadió que “ el futbol pierde a uno de los mediocentros más brillantes con los que he jugado" y le deseó lo mejor en la nueva etapa fuera de los terrenos de juego”.

El Barcelona, club donde el mediocentro se formó y disputó 722 partidos, también se sumó a los homenajes: “No es un jugador cualquiera. A sus 37 años (…) ha anunciado este viernes su retirada (…) Cuelga las botas uno de los mejores centrocampistas de la historia y uno de los pilares del mejor Barça de todos los tiempos”.