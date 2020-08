Sebastián Blanco, héroe de MLS is Back: "En este torneo me siento más calmo que en otros"

Luego de superar por 3-1 a New York City FC en los cuartos de final, 'los Leñadores' tendrán el miércoles (8 PM ET / TUDN) como rival a Philadelphia Union en el partido que dará al primer finalista.

"Como equipo han hecho un torneo muy bueno hasta el momento. Así que no va a ser nada sencillo. Pero la verdad es que en nuestra liga no hay partidos fáciles. Todos los equipos son difíciles de vencer, y todos pueden ganarle a todos", valoró el argentino. "Vamos a encontrarnos con un partido como los que venimos teniendo hasta ahora. Luchados, difíciles, por momentos con juego de ida y vuelta. El que más efectivo sea se llevará ese partido".

Probablemente Blanco es la figura más consistente de todo MLS is Back , con goles y asistencias para Timbers . "Son momentos", expresó. "Somos un equipo que genera muchas ocasiones de gol. En esta oportunidad las estamos convirtiendo. Por eso tuve oportunidad de asistir en cinco oportunidades, en cinco partidos diferentes. Porque mis compañeros están muy efectivos que tienen a la hora de la definición. También me ha tocado convertir. Eso habla de un equipo maduro. Las individualidades resaltan cuando el equipo se siente cómodo y se siente bien. Nada es posible si no estamos todos en la misma página".

Sebastián Blanco admite que pasa por uno de sus mejores momentos en su dilatada carrera profesional. "Tengo14, 15 años de carrera. Puede que este sea un gran momento. Me siento bien. Si voy a mi carrera en general, el 2018 fue excelente, y fue más sostenido en el tiempo porque fue un año entero y luego lamentablemente no pudimos ganar la final. También en San Lorenzo , o en Lanús -en la época en la que estuve en la lista de la selección para ir a un Mundial - ... Tuve buenos momentos en mi carrera".

"Sí me siento diferente. Me siento más maduro, más grande, trato de disfrutar m´as de todo esto. Lo estoy disfrutando, esa es la realidad. Es un torneo m´as corto de lo que sería una temporada regular más larga. Y eso nos genera dar un plus. Es un partido y listo. Mi deseo es ganar siempre y trato de demostrarlo en cada oportunidad. La diferencia es que en este torneo me siento más calmo que en otros", apuntó.