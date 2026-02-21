Jonathan González firma con Earthquakes horas ante del inicio de la MLS
El mediocampista regresa a California donde nació y procede del FC Juárez de la Liga MX.
Unas horas antes del inicio de la MLS este 21 de febrero, San Jose Earthquakes anunció la contratación del mediocampista mexicano Jonathan González procedente de FC Juárez de la Liga MX.
“Nos complace fichar a Jonathan González”, aseguró Bruce Arena, director deportivo y entrenador de los Earthquakes a través de un comunicado de prensa.
“Jonathan es un veterano con experiencia en la Liga MX y a nivel internacional, que aporta profundidad a nuestro mediocampo”, añadió.
Y así es, González pasó por Monterrey, Necaxa, Querétaro, Minnesota United, Club Raya2 de Liga de Expansión y FC Juárez.
Hay que recordar que Jonathan es nacido en Santa Rosa, California, fue alumno de Montgomery High School por lo cual está regresando a casa.
“Estoy emocionado de volver a casa, al Área de la Bahía, y jugar con los Earthquakes. Tuvimos una pretemporada excelente y estoy deseando formar parte del equipo en 2026”, aseguró.
González firmó con el conjunto californiano por toda la campaña 2026 con opción de extenderlo hasta el 2028 y fue seleccionado juvenil por los Estados Unidos y ha jugado tres partidos con la Selección Mexicana absoluta.