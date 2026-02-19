mls ¿Qué es el Ramadán y cómo la MLS lo gestionará esta temporada? La Liga de Futbol Profesional en Estados Unidos dio a conocer el protocolo para los partidos en los que estén involucrados atletas que profesen el islam.

Video Así es como la MLS gestionará el Ramadán entre sus jugadores y árbitros

La MLS dio a conocer los protocolos a seguir para los futbolistas y/o árbitros que profesen el islam y que lleven a cabo el Ramadán dentro de los partidos correspondientes a la temporada 2026 para cuidar tanto su bienestar espiritual como físico.

Para ello implementó un protocolo a seguir para este tipo de cuidados y que los involucrados durante los partidos puedan llevar a cabo su ritual religioso y ello no merme en su estado de salud durante los partidos.

¿QUÉ ES EL RAMADÁN Y CUÁL ES EL PROTOCOLO A SEGUIR EN LA MLS?

El Ramadán es el noveno mes del calendario islámico, un período sagrado en el que los musulmanes ayunan durante las horas del día, desde el amanecer hasta el atardecer, realizan oraciones prolongadas, aumentan sus esfuerzos caritativos y realizan introspección, informó la MLS en un comunicado este jueves.

Es por ello que quienes observan y profesan el Ramadán se abstienen de consumir alimentos y bebidas durante el día y es hasta el atardecer, con la puesta el sol, que rompen el ayuno para volver a consumir alimentos e ingerir bebidas.

La política del Ramadán en la MLS fue implementada en 2023 y permite la pausa durante los partidos para que jugadores o árbitros rompan el ayuno diario en caso de ser necesario para contar con los nutrientes necesarios e hidratación que permitan su óptimo desempeño físico.

Según el calendario lunar, el Ramadán comienza al atardecer del 17 de febrero y concluirá el 19 de marzo y lo profesan cerca de mil 900 millones de personas musulmanas.

Incluso en la Liga MX se han dado casos sobre romper el ayuno en pleno partido como el de Oussama Idrissi con Pachuca tanto en 2024 como en 2025.

Este es el protocolo a seguir por parte de la MLS para compaginar el Ramadán con los partidos de la temporada 2026: