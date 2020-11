¿Quién es el nuevo favorito para ganar la MLS Cup?

Tanto Sporting Kansas City como Seattle Sounders cuentan con el 23% de posibilidades de alzar la MLS Cup , y ambos equipos tienen opciones de enfrentarse en la Final de la Conferencia Oeste el 6 de diciembre. Pero antes deberán pasar pasar por las semifinales, en las que Seattle se medirá a FC Dallas (1 de diciembre, 9:30 pm ET), mientras que Sporting Kansas City se enfrentará a Minnesota United FC el 2 de diciembre (9 pm ET).

Las opciones también pueden ser halladas en la Conferencia Este, de la mano de Columbus Crew SC (17%) y Orlando City SC (14% de ser campe´on de MLS). Ambos equipos serán locales en las Semifinales de la Conferencia Este los partidos del domingo en los que Columbus jugará ante Nashville SC (8 pm ET) y Orlando frente a New England Revolution (3 pm ET).