"Estoy bajo presión", admite Phil Neville tras goleada a Inter Miami

Que el líder de la Conferencia del Este golee al último clasificado no debería ser noticia. Pero la manera en la que New England Revolution le propinó un 5-0 a Inter Miami CF en Fort Lauderdale no fue normal. El dominio de la escuadra de Bruce Arena -especialmente en el primer tiempo, que finalizó con un 4-0- describió un panorama más crítico que el que pintaban las voces más agoreras.