USTARI NO OLVIDA ABANDONO DE ATLAS

"Me recupero y... la primer parte sí, después ya no (apoyo de Atlas), necesitaba mostrarme, seguir jugando, me había recuperado en tiempo y forma y quería jugar los últimos dos partidos, así fuera en la 20, para demostrar que estaba bien, hacer pretemporada, me dijeron que iba a tener contrato porque era el capitán y de un momento a otro me dijeron que no iban a contar conmigo, lo más duro fue no haber demostrado que estaba al cien, tuve que empezar de cero, entrenar solo, a los clubes le costaba confiar en uno porque no sabían como había quedado".