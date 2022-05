Ustari y el cómo salió de Atlas: "Me soltaron la mano; nadie quería contratarme"

“Ahí justo me preguntaban por la operación y tuve nueve, me levanté de las nueve y después de la última que me tocó con Atlas hice un sacrificio enorme para volver en tiempo y en ese momento me soltaron la mano del club, quedé libre y la última imagen de Ustari era llorando en una cancha con el hueso para un costado y nadie me quería contratar”, comentó en entrevista exclusiva para Marc Crosas, de TUDN.