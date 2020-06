NYCFC: "No buscamos excusas en el Torneo Especial 'MLS is Back'"

New York City FC competirá dentro del Grupo A del Torneo Especial 'MLS is Back' , la única zona del certamen estival que contará con 6 participantes. El resto serán grupos de cuatro contendientes.

'MLS is Back' representa el regreso al juego para los clubes de MLS después de casi cuatro meses de inactividad oficial, debido al despliegue del COVID-19. En el grupo de seis participantes, NYCFC no jugará contra los cinco oponentes de su grupo sino contra solo tres rivales, lo que crea más competencia en pos de avanzar a la siguiente fase. Los dos primeros avanzarán a la ronda de eliminación directa. No es una situación ideal, pero 'los Celestes' no quieren excusas.