Efraín Juárez: "NYCFC quiere estar lo más preparado posible"

Efraín Juárez es uno de los asistentes técnicos de New York City FC, uno de los clubes de MLS que -por disposiciones de las autoridades locales- todavía no han podido iniciar las sesiones de entrenamiento individuales y voluntarias en sus instalaciones.

"La realidad es que desafortunadamente no depende de nosotros. A nosotros, cuerpo técnico y jugadores, nos gustaría retornar lo más pronto posible. Pero estamos en una situación complicada, más en nuestro estado. Nueva York es de los más afectados a nivel nacional y a nivel mundial, desafortunadamente", comento el exinternacional mexicano a MLS Español.



"Y más allá de lo que podamos hacer o sugerir, depende mucho del gobierno, de si nos da autorización, de poder entrenar como otros equipos comenzaron a hacerlo el miércoles. Ojal´á sea lo más pronto posible", agregó. "El club está haciendo el trabajo para regresar lo más pronto posible. Y nosotros estamos a la expectativa. Todos queremos empezar a sumar, empezar a entrenar, para ponernos en ritmo. Para que cuando empiece el torneo estemos lo más preparados posible para volver y cumplir con los objetivos que nos planteamos".

"No depende meramente de nosotros. El club tiene que hacer un protocolo, extremar las medidas de sanitarias posibles, y el gobierno te lo tiene que aprobar. El club está haciendo lo humanamente posible para regresar lo más pronto posible. Ojalá sea así. Todos queremos regresar. Esperamos que el gobierno de el sí para poder hacerlo".

Juárez -que hasta 2019 fue jugador del Vålerenga Fotball de Noruega- sorprendió en 2020 al integrarse al cuerpo técnico de NYCFC. "Muy ilusionado con esta nueva faceta en mi carrera y mi vida desde que me invitaron al club con el proyecto de New York City y junto con Ronny Deila [nuevo entrenador en jefe del conjunto celeste]", explicó.



"Obviamente, es un paso importante. En mi mente, el trabajo o la función principal en la que yo me veía era como enlace entre los jugadores y el cuerpo técnico. Y, obviamente también, entre los jugadores latinos. Porque soy latino, hablo español. Entiendo lo que piensan, lo que son, y eso es lo que pensaba. Pero recibí una gran sorpresa. Más allá de lo que te cuento, que es mi trabajo, también tengo dentro de la cancha responsabilidades importantes que poco a poco las he estado tomando y las he estado haciendo, con la gran ayuda del cuerpo técnico y del míster, que me han ayudado muchísimo y me han permitido crecer".

"El ser enlace con el cuerpo técnico implica mucha responsabilidad. Muchos de nuestros jugadores no hablan perfectamente inglés, y Ronny no habla perfectamente español. Es una responsabilidad muy importante, porque se pueden malinterpretar muchas cosas. Lo que el técnico quiere decir al jugador y lo que el jugador quiere decir al técnico se puede desfigurar. La responsabilidad es un poquito más de lo normal", comentó el ex Pumas, América y Monterrey.

" Ronny me pide que ayude mucho en lo defensivo, sobre todo a los laterales. He jugado casi toda mi carrera en el lateral o en el mediocampo. Defensivamente conozco un poco la situación", agregó Juárez. "He tenido muchas diferentes circunstancias en mi carrera como jugador. Toda esa experiencia buena y mala que por momentos he tenido la quiero transmitir a los jugadores para que saquen su mayor potencial, y eso beneficiaría al equipo en todo sentido".



Efraín jugó para Deila el año pasado en Noruega. "Es un tipo que muy claras sus ideas sobre el estilo de juego. A él le gusta mucho la posesión de balón. Es un tipo directo, le gusta ser agresivo. Es un tipo que vive muy pasionalmente el fútbol y hace que su equipo lo viva de la misma manera. Él cree que como entrenas, juegas. Le gusta mucho ser directo y buscar el arco rival, además de construir el fútbol", divulgó el ahora asistente técnico, que inició en 2019 el curso de entrenador en el país escandinavo.

"Estamos trabajando con las fechas y los estándares que nos pone la propia liga. La preparación que hagamos en este tiempo va a ser importante, porque no sabemos si en cualquier momento se presente la oportunidad y la liga diga que tenemos que regresar, o a lo mejor tarda todo m´as de lo que se esperaba", razonó.

Efraín Juárez -que en 2018 fue futbolista de Vancouver Whitecaps- conoce bien la MLS y a New York City FC. "Tenemos una calidad importante de jugadores, que hacen la diferencia en cualquier momento. Hemos visto los partidos de la temporada pasada. Queremos que más allá de contar con el talento individual trabajemos más a nivel grupal y dar solidez al equipo, sin faltar el respeto a lo hecho el año pasado, que fue una gran temporada para New York City. Queremos ser más contundentes a la hora de atacar y defender".