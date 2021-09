Las nuevas Leagues Cup y CCL encienden al fútbol norteamericano

“El entusiasmo alrededor de la Leagues Cup es realmente significativo”, agregó Don Garber sobre medios de comunicación interesados en asegurarse los derechos de transmisión. “Con cada socio mediático con el que hemos hablado, e incluso con los socios corporativos, la idea de poner una pausa a nuestra temporada, tener una competencia con significado en un momento en el que no hay demasiado fútbol que se está jugando alrededor del mundo, así que no es casualidad cuándo jugaremos. La idea de que haremos una pausa en nuestro calendario, lo que no tiene precedentes, tiene a mucha gente verdaderamente entusiasmada. Probablemente más de la que esperábamos”.