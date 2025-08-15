Messi detiene su auto en público y le cumple sueño a un niño

Video Mastantuono se presenta con Real Madrid dejando claro que Messi “es el mejor”

Lionel Messi tuvo un genial gesto con un joven aficionado del Inter Miami recientemente en las calles de la ‘Ciudad del Sol’.

Mientras conducía su auto en público, el aficionado sorprendió al crack argentino y le pidió que le firmara su camiseta.

Cabe destacar que Messi, que se recupera de un problema muscular que sufrió hace unos días, detuvo su auto para cumplir con el deseo del joven aficionado.

El aficionado se bajó del auto y se acercó a Messi, quien con alegría interactuó con él y le firmó la playera.

El argentino también lo saludó con la mano antes de irse y tuvo una breve interacción con el aficionado cuando los autos estaban uno al lado del otro.

Messi ha tenido un brillante 2025 con el Inter Miami hasta el momento, con 18 goles y siete asistencias en 16 partidos de la MLS.