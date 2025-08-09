Messi será baja ante Orlando pero Mascherano espera tenerlo de vuelta pronto
El DT del Inter Miami señaló que “sería una locura tomar el riesgo” de poner a La Pulga este domingo en el duelo de la MLS.
Javier Mascherano, entrenador del Inter Miami, confirmó que Lionel Messi está descartado para e duelo de este domingo ante el Orlando City en la MLS, ya que continúa con su recuperación.
La repentina salida del argentino durante el encuentro de Leagues Cup frente al Necaxa encendió las alarmas. Los estudios médicos revelaron una lesión muscular leve en la pierna derecha, que lo dejaría fuera por un corto tiempo.
Sin embargo, a pocos días del golpe, Leo todavía no se recuperó al 100%, por lo que el 'Jefecito' decidió preservarlo.
" No está disponible para mañana. Sería una locura tomar ese riesgo de llevarlo con todo lo que viene, pero somos optimistas de que pronto va a volver con nosotros", expresó en conferencia de prensa.
El pasado 2 de agosto, Messi tuvo que abandonar el partido de la Leagues Cup frente a los Rayos en los primeros compases del encuentro por una lesión muscular.
Ante la baja de la Pulga, Rodrigo De Paul podría ser el enlace entre mediocampo y delantera, tal y como sucedió en el duelo ante Pumas.