Messi será baja ante Orlando pero Mascherano espera tenerlo de vuelta pronto

Javier Mascherano, entrenador del Inter Miami, confirmó que Lionel Messi está descartado para e duelo de este domingo ante el Orlando City en la MLS, ya que continúa con su recuperación.

Sin embargo, a pocos días del golpe, Leo todavía no se recuperó al 100%, por lo que el 'Jefecito' decidió preservarlo.

" No está disponible para mañana. Sería una locura tomar ese riesgo de llevarlo con todo lo que viene, pero somos optimistas de que pronto va a volver con nosotros", expresó en conferencia de prensa.

El pasado 2 de agosto, Messi tuvo que abandonar el partido de la Leagues Cup frente a los Rayos en los primeros compases del encuentro por una lesión muscular.

Ante la baja de la Pulga, Rodrigo De Paul podría ser el enlace entre mediocampo y delantera, tal y como sucedió en el duelo ante Pumas.