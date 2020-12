Almeyda: "Le diría a Messi que viniera a jugar a San Jose"

"Creo que podría ser un buen lugar para él, porque aparte la liga es competitiva, no es tan fácil", agregó. "Hay jugadores de México que yo he traído, que pensaban que sería sencillo y les costó la adaptación, llevó un año. La liga es muy subestimada pero crece y los jugadores la están eligiendo. Tenés dos meses de vacaciones, cuando arranca, arranca con todo y cuando se termina no podés continuar entrenando porque no lo permiten. Entonces te hace extrañar el hecho de volver a jugar porque dos meses es mucho. Como vida extra fútbol, aquellos que queremos vivir de una manera normal, volvés a ser un ser humano normal. Aquellos que queremos ser normales elegimos este lugar".