Matías Almeyda: "No podría transmitir algo que no siento y no vivo"

Si hay un entrenador en particular que logró sacar provecho de los partidos jugados en la fase de grupos de MLS is Back, ese es Matías Almeyda. Su equipo - San Jose Earthquakes- se llevó con suficiencia la primera posición del Grupo B, dejando una auténtica marca. Hoy en día Almeyda y las actuaciones de su equipo están en boca de todos en la competición estival en Orlando, Florida.

MLS Español aprovechó una de las breves pausas en el certamen para dialogar con el entrenador argentino, que a nadie deja indiferente.

"Yo dirijo [entreno] como vivo. Y creo que no podría transmitir algo que no siento y no vivo", aseguró. "Al fútbol lo tomo desde otro plano, lo analizo desde otro lugar, con mucha profundidad. Creo mucho en el grupo, mucho en la parte humana, creo mucho en la conexión que puede haber entre jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, y creo mucho en la sinceridad. Personalmente, a mí me gusta que el jugador disfrute de jugar a la pelota, pero eso es muy amplio. Más que nada, tratamos de transmitir valores que yo considero que son parte de la vida del fútbol", expresó 'el Pelado'.

Cargando Video... ¡Gol de infarto! Shea Salinas arrasa con Whitecaps y San Jose Earthquakes marca el épico 4-3



"Si en la vida vos hacés lo que te gusta, y lo hacés con pasión y con amor, vas a tener menos chances de equivocarte. Y si estás en el fútbol y estás indeciso, no tenés que estar", continuó. "Si estás en el f´utbol amando lo que hacés, entonces tengas la voluntad para seguir creciendo. Y creciendo -sobre todo-, corrigiendo tus propios errores. Si hacés algo por obligación, por interés, el camino es corto. Si hacés algo que te gusta, con pasión y con amor, seguramente el camino sea más largo".

El miércoles 15 de julio fue una fecha de quiebre para Almeyda y su equipo. Los Quakes esa noche levantaron un partido demanera increíble y épica. De perder 3-1 ante Vancouver Whitecaps lo terminaron ganando 4-3, en tiempo de descuento. Los cambios efectuados por el argentino en el segundo tiempo y la visceral reacción de los jugadores fueron dignos de elogio.

"El partido se dio como lo teníamos planificado. Fuimos sorprendidos con dos jugadas por los costados. En una de ellas llega el gol. Pero seguíamos teniendo el control del juego, provocando que algún jugador tirara al arco. El rival se había cerrado muy bien atrás. Después de un error nuestro nace el segundo gol. Y creo fundamental haber hecho el gol de pelota parada, en el córner, con Andrés Ríos, e irnos 2-1 en el primer tiempo", detalló el técnico.

Cargando Video... Almeyda recuerda a Benjamín Galindo con camiseta: “Los corazones están cerca”



"Estaba convencido de que el partido se podía dar vuelta, incluso cuando estábamos 3-1. Creo que los cambios provocaron algo diferente. Pudimos agregar más velocidad, y obviamente quedamos expuestos ante algún contragolpe, pero que fue muy bueno el equipo. Se repuso luego de dos errores, con tranquilidad y confianza y esto hizo que pudimos dar vuelta el resultado sobre el final. Fue un poco dramático, pero con pasión y con honor, pero creo que el resultado fue justo".

"Tengo la tranquilidad de que estamos entrenando bien, de que los jugadores saben a qué están jugando", aseguró con convencimiento Almeyda. "Confío mucho en los jugadores que tengo. Y a veces las cosas pueden salir mal también, está dentro de las posibilidades. Intentamos buscar un montón de cosas positivas, y otras que no descubrimos, pero nos da la tranquilidad que vemos en el terreno lo que practicamos, lo que trabajamos".

Cargando Video... Tommy Thompson, el alumno estrella de Matías Almeyda en San Jose Earthquakes



"Todo lo que hacemos en la cancha es lo que practicamos, inclusive los cambios", reveló el exestratega de River Plate y Chivas. "Hay muchos cambios que podemos hacer. Defensivos, ofensivos. Por suerte los jugadores han demostrado que pueden jugar de delanteros y laterales. Es algo grande, sabiendo que podemos ir a la búsqueda de un resultado tomando riesgos".

LA 'ESCUELA ALMEYDA'

El entrenador siente que su mensaje está echando raíces en San José. "Vamos en un crecimiento a lo que yo quiero transmitir en cuanto a cómo se vive el fútbol. No quiere decir que sea lo mejor, pero es mi manera y acepto otras", expuso. "Estoy en el fútbol desde que tengo 15 años, y he tenido la posibilidad de estar en algunos países, este es el año 16 en el que vivo fuera de mi país. Conocí otras culturas, otras culturas futbolísticas, he tenido compañeros de muchas partes del mundo, con diferentes maneras de ver, pensar y sentir. Y tengo mi propia manera de pensar sobre la vida y el fútbol. Y no quiere decir que sea la mejor, no me analizo desde ese lugar. Sí voy en búsqueda de que los equipos se conviertan en familias deportivas, y más que nada con el estilo marcado que nosotros pretendemos".

"Cuando llegamos a Estados Unidos nuestro inicio fue negativo, porque en los primeros partidos perdíamos mucho. Después se comenzó a interpretar lo que deseo con respecto al fútbol. Ya encontramos el camino, ahora depende mucho de todo lo bueno que se pueda seguir haciendo, de la construcción del club, y muchas veces no depende de un entrenador, depende de muchos factores".

Cargando Video... Benjamín Galindo se mantiene activo como Auxiliar Técnico de Almeyda



Matías Almeyda es creyente fervoroso en la labor grupal. "Hoy nos está faltando Benjamín [Galindo, su entrenador asistente] por los motivos que se saben [padeció recientemente un derrame cerebral]. En mi trabajo siempre he tratado de buscar buenos profesionales, pero más que nada gente fiel. El que toma las decisiones soy yo. Los que están a mi lado tienen que saber que me puedo equivocar y aceptarlo. Me meto muy poco en el trabajo de cada uno. Trato de 'bajar' una idea y que la gente que está a mi lado se acople a esa idea".

El exvolante central de la selección argentina está encantado con el plantel con el que le toca trabajar, especialemte con alguno de los nombres más relevantes de la nómina. "A Chris Wondolowski me hubiese encantado entrenarlo con 25 o 30 años. Creo que si hizo 160 goles o algo así podría haber hecho más de 200. Porque verlo entrenar hoy con 37 años, con las ganas y con el entusiasmo que tiene, siendo el goleador histórico... Digo, ¿Qué humildad tiene, no? Y creo que eso él lo transmite. No es fácil interpretar esas cosas. Valoro y remarco su actitud, sus ganas y su energía".



Almeyda tiene una opini´on altamente favorable sobre el Torneo Especial MLS is Back, que se desarrolla en Orlando, Florida. "Mi opinión es positiva", valoró. "Han organizado un torneo en poco tiempo, y son muchas las cosas positivas. Con el deseo de que este torneo sea bueno para la liga, que puedan cumplir con sus expectativas. En el marco de la pandemia se va desarrollando un torneo bueno, competitivo. Con las falencias que se podían prever".

"Estamos trabajando cuando mucha gente lo está pasando mal. ¿Cómo no estar agradecido a todo esto que ha preparado la liga? Estamos jugando fútbol en Disney. Realmente, es muy loco. Hay que ser agradecido. Se está haciendo todo de la mejor manera posible. A los que han estado días organizando esto, hay que felicitarlos, que termine de la mejor manera esto".