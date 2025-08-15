    Inter Miami CF

    Mascherano afirma que Messi está recuperado y puede volver ante LA Galaxy

    El DT del Inter Miami señaló que ‘La Pulga’ entrenó con normalidad y sería convocado para el duelo de este sábado ante LA Galaxy.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video ¡Atención, Tigres! Mascherano confirma que Messi está recuperado

    Javier Mascherano, entrenador del Inter Miami, informó este viernes que Lionel Messi “está bien” y podría volver a la convocatoria para el duelo del sábado de la MLS ante Los Angeles Galaxy, tras ausentarse en los dos últimos compromisos por una lesión en la pierna derecha.

    Messi está bien. Desde el miércoles ha entrenado con el grupo. Si no pasa nada raro, estará convocado para mañana”, señaló Mascherano a los medios previo al entrenamiento.

    PUBLICIDAD

    ‘La Pulga’ sufrió el pasado 2 de agosto una lesión muscular leve durante el inicio del partido de Leagues Cup frente a Necaxa, lo que le obligó a perderse la victoria 3-1 contra Pumas en el mismo torneo y la derrota 4-1 frente a Orlando City en la MLS.

    Pese a su mejoría, Mascherano no garantizó que Messi tenga minutos en el encuentro, que precede a los Cuartos de Final de la Leagues Cup contra Tigres, programados para el próximo miércoles.

    Vamos a ir evaluando. Tenemos el partido del miércoles, pero el de mañana es muy importante porque venimos de una derrota dura”, apuntó el técnico sobre posibles rotaciones.

    Inter Miami ocupa el sexto lugar de la Conferencia Este de la MLS con 42 puntos en 23 partidos, mientras que el líder es Philadelphia Union, con 51 unidades en 26 juegos.

    Más sobre Inter Miami CF

    1:20
    Messi frena su auto en público y le cumple sueño a un pequeño fan

    Messi frena su auto en público y le cumple sueño a un pequeño fan

    1 min
    Messi detiene su auto en público y le cumple sueño a un niño

    Messi detiene su auto en público y le cumple sueño a un niño

    1 min
    Messi será baja ante Orlando pero Mascherano espera tenerlo de vuelta pronto

    Messi será baja ante Orlando pero Mascherano espera tenerlo de vuelta pronto

    3 min
    Rodrigo de Paul habla sobre refrendar el título Mundial con Messi en 2026

    Rodrigo de Paul habla sobre refrendar el título Mundial con Messi en 2026

    1 min
    Rodrigo de Paul fue presentado como refuerzo del Inter Miami en la MLS

    Rodrigo de Paul fue presentado como refuerzo del Inter Miami en la MLS

    Relacionados:
    Inter Miami CFInter MiamiLionel MessiLA GalaxyTigres

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    Es por su bien
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD