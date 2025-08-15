Mascherano afirma que Messi está recuperado y puede volver ante LA Galaxy
El DT del Inter Miami señaló que ‘La Pulga’ entrenó con normalidad y sería convocado para el duelo de este sábado ante LA Galaxy.
Javier Mascherano, entrenador del Inter Miami, informó este viernes que Lionel Messi “está bien” y podría volver a la convocatoria para el duelo del sábado de la MLS ante Los Angeles Galaxy, tras ausentarse en los dos últimos compromisos por una lesión en la pierna derecha.
“ Messi está bien. Desde el miércoles ha entrenado con el grupo. Si no pasa nada raro, estará convocado para mañana”, señaló Mascherano a los medios previo al entrenamiento.
‘La Pulga’ sufrió el pasado 2 de agosto una lesión muscular leve durante el inicio del partido de Leagues Cup frente a Necaxa, lo que le obligó a perderse la victoria 3-1 contra Pumas en el mismo torneo y la derrota 4-1 frente a Orlando City en la MLS.
Pese a su mejoría, Mascherano no garantizó que Messi tenga minutos en el encuentro, que precede a los Cuartos de Final de la Leagues Cup contra Tigres, programados para el próximo miércoles.
“ Vamos a ir evaluando. Tenemos el partido del miércoles, pero el de mañana es muy importante porque venimos de una derrota dura”, apuntó el técnico sobre posibles rotaciones.
Inter Miami ocupa el sexto lugar de la Conferencia Este de la MLS con 42 puntos en 23 partidos, mientras que el líder es Philadelphia Union, con 51 unidades en 26 juegos.