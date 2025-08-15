Javier Mascherano, entrenador del Inter Miami, informó este viernes que Lionel Messi “está bien” y podría volver a la convocatoria para el duelo del sábado de la MLS ante Los Angeles Galaxy, tras ausentarse en los dos últimos compromisos por una lesión en la pierna derecha.

“ Messi está bien. Desde el miércoles ha entrenado con el grupo. Si no pasa nada raro, estará convocado para mañana”, señaló Mascherano a los medios previo al entrenamiento.

‘La Pulga’ sufrió el pasado 2 de agosto una lesión muscular leve durante el inicio del partido de Leagues Cup frente a Necaxa, lo que le obligó a perderse la victoria 3-1 contra Pumas en el mismo torneo y la derrota 4-1 frente a Orlando City en la MLS.

Pese a su mejoría, Mascherano no garantizó que Messi tenga minutos en el encuentro, que precede a los Cuartos de Final de la Leagues Cup contra Tigres, programados para el próximo miércoles.

“ Vamos a ir evaluando. Tenemos el partido del miércoles, pero el de mañana es muy importante porque venimos de una derrota dura”, apuntó el técnico sobre posibles rotaciones.