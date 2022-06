Lorenzo Insigne o Héctor Herrera: ¿Quién causará mayor impacto en MLS?

El debut de Lorenzo Insigne y Héctor Herrera en la MLS ya no es algo lejano. La fecha señalada para ambas figuras del fútbol europeo es el 9 de julio, cuando Toronto FC reciba a San Jose Earthquakes (7:30 pm ET, ESPN+) y Houston Dynamo FC ponga en marcha un nuevo Derbi Texano frente a FC Dallas (8:30 pm ET, ESPN+).