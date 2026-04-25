Inter Miami CF Germán Berterame vuelve a anotar y evita la derrota del Inter Miami en la MLS El delantero argentino-mexicano estuvo atento para anotar el gol en la recta final; los Garzas siguen sin ganar en casa.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Berterame anota y salva al Inter de su primera derrota en casa

El delantero argentino-mexicano, Germán Berterame, volvió a hacerse presente en el marcador y evitó la derrota para el Inter Miami que empató 1-1 ante el New England Revolution en una jornada más de la MLS.

Los visitantes se pusieron arriba en el marcador al minuto 56 con un gol de Carles Gil que puso en predicamento al equipo de Florida de Lionel Messi y compañía.

PUBLICIDAD

Pero en el miuto 75 se presentó la oportunidad del gol tras un pase filtrado a Luis Suárez que remató dentro del área, el portero tapó, pero en el rebote Germán Berterame mandó al fondo ya con la portería vacía.

Este es el tercer gol de Berterame en su primera temporada en la MLS y sigue ganando confianza en caso de un eventual llamado con la Selección Mexicana.

INTER MIAMI SIGUE SIN GANAR EN CASA

El Inter Miami acumuló su tercer partido consecutivo sin ganar en casa. Desde que se inauguró el Nu Stadium, el Inter no ha podido celebrar su primer triunfo.