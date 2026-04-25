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    Germán Berterame vuelve a anotar y evita la derrota del Inter Miami en la MLS

    El delantero argentino-mexicano estuvo atento para anotar el gol en la recta final; los Garzas siguen sin ganar en casa.

    Por:
    Emmanuel Mondragón
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    Video Berterame anota y salva al Inter de su primera derrota en casa

    El delantero argentino-mexicano, Germán Berterame, volvió a hacerse presente en el marcador y evitó la derrota para el Inter Miami que empató 1-1 ante el New England Revolution en una jornada más de la MLS.

    Los visitantes se pusieron arriba en el marcador al minuto 56 con un gol de Carles Gil que puso en predicamento al equipo de Florida de Lionel Messi y compañía.

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    Pero en el miuto 75 se presentó la oportunidad del gol tras un pase filtrado a Luis Suárez que remató dentro del área, el portero tapó, pero en el rebote Germán Berterame mandó al fondo ya con la portería vacía.

    Este es el tercer gol de Berterame en su primera temporada en la MLS y sigue ganando confianza en caso de un eventual llamado con la Selección Mexicana.

    INTER MIAMI SIGUE SIN GANAR EN CASA

    El Inter Miami acumuló su tercer partido consecutivo sin ganar en casa. Desde que se inauguró el Nu Stadium, el Inter no ha podido celebrar su primer triunfo.

    En total acumula tres empates, primero ante Austin, después contra New York Red Bull y ahora se suma el New England Revolution. Ahora deberán esperar a su siguiente juego como local que será el 2 de mayo ante Orlando.

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