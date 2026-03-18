    Barcelona

    Lionel Messi y sus 900 goles: así consiguió las anotaciones en su carrera

    La ilustre carrera del que, para muchos, es el mejor futbolista de todos los tiempos, y que ahora tiene 900 goles.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Novecientas veces Messi! D10S consigue su gol 900 en el Inter vs. Nashville

    Lionel Andrés Messi Cuccitini llegó a la mágica cifra de 900 goles en su carrera, cifra especial para un jugador que muchos consideran el mejor de todos los tiempos.

    Si bien esto no fue suficiente para que el Inter Miami avanzara a los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup, su tanto ante el Nashville en el Chase Stadium pasa ya a la historia.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Concacaf Champions Cup

    América vs. Philadelphia Union EN VIVO | ¡Gol del América! ¡Gol de Dourado!
    1 mins

    América vs. Philadelphia Union EN VIVO | ¡Gol del América! ¡Gol de Dourado!

    Concacaf Champions Cup
    Resumen | Nashville elimina a Inter Miami de Concacaf Champions Cup
    10:00

    Resumen | Nashville elimina a Inter Miami de Concacaf Champions Cup

    Concacaf Champions Cup
    ¡Messi en apuros! Gol de Espinoza para Nashville que complica al Inter
    1:25

    ¡Messi en apuros! Gol de Espinoza para Nashville que complica al Inter

    Concacaf Champions Cup
    ¿Qué hiciste? Mukhtar perdona el empate estando solo contra el portero
    1:20

    ¿Qué hiciste? Mukhtar perdona el empate estando solo contra el portero

    Concacaf Champions Cup
    ¡No puede ser! Berterame desaprovecha la gran asistencia de Messi
    1:24

    ¡No puede ser! Berterame desaprovecha la gran asistencia de Messi

    Concacaf Champions Cup
    ¡De locos! Schwake evita el segundo del Inter Miami con un atajadón
    1:29

    ¡De locos! Schwake evita el segundo del Inter Miami con un atajadón

    Concacaf Champions Cup
    ¡Novecientas veces Messi! D10S consigue su gol 900 en el Inter vs. Nashville
    1:31

    ¡Novecientas veces Messi! D10S consigue su gol 900 en el Inter vs. Nashville

    Concacaf Champions Cup
    ¡No te lo creo! Berterame falla completamente solo
    1:30

    ¡No te lo creo! Berterame falla completamente solo

    Concacaf Champions Cup
    ¡Arranca el juego en Miami! Inter recibe al Nashville en la Champions Cup
    0:31

    ¡Arranca el juego en Miami! Inter recibe al Nashville en la Champions Cup

    Concacaf Champions Cup
    Lionel Messi hace su gol 900 pero Inter Miami queda eliminado de Concacaf Champions Cup
    2 mins

    Lionel Messi hace su gol 900 pero Inter Miami queda eliminado de Concacaf Champions Cup

    Concacaf Champions Cup

    Messi es ya el jugador más laureado de la historia con 47 títulos en su carrera profesional y, desde luego, es también uno de los futbolistas con más goles registrados en todos los tiempos.

    LOS 900 GOLES DE LIONEL MESSI AL DESCUBIERTO


    Lionel Messi ha conseguido sus 900 goles con tres clubes y la Selección de Argentina, con la que ya conquistó dos Copas América y una Copa Mundial de la FIFA.

    Estos son los goles que ha anotado por club:

    • FC Barcelona: 672 goles
    • Inter Miami: 81 goles
    • Paris Saint Germain: 32 goles

    Además, Lionel Messi ha festejado en 115 ocasiones con la Selección de Argentina para llegar a los 900 goles. Y estos son los equipos que han sido sus víctimas favoritas:

    • Sevilla: 38 goles
    • Atlético de Madrid: 32 goles
    • Valencia: 31 goles
    Relacionados:
    BarcelonaInter Miami CFLionel Messi

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Un hombre por semana
    Tráiler: Chiquis: Sin filtro (Temporada 2)
    Polen
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX