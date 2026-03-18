Barcelona Lionel Messi y sus 900 goles: así consiguió las anotaciones en su carrera La ilustre carrera del que, para muchos, es el mejor futbolista de todos los tiempos, y que ahora tiene 900 goles.

Video ¡Novecientas veces Messi! D10S consigue su gol 900 en el Inter vs. Nashville

Lionel Andrés Messi Cuccitini llegó a la mágica cifra de 900 goles en su carrera, cifra especial para un jugador que muchos consideran el mejor de todos los tiempos.

Si bien esto no fue suficiente para que el Inter Miami avanzara a los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup, su tanto ante el Nashville en el Chase Stadium pasa ya a la historia.

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Messi es ya el jugador más laureado de la historia con 47 títulos en su carrera profesional y, desde luego, es también uno de los futbolistas con más goles registrados en todos los tiempos.

LOS 900 GOLES DE LIONEL MESSI AL DESCUBIERTO



Lionel Messi ha conseguido sus 900 goles con tres clubes y la Selección de Argentina, con la que ya conquistó dos Copas América y una Copa Mundial de la FIFA.

Estos son los goles que ha anotado por club:

FC Barcelona: 672 goles

Inter Miami: 81 goles

Paris Saint Germain: 32 goles

Además, Lionel Messi ha festejado en 115 ocasiones con la Selección de Argentina para llegar a los 900 goles. Y estos son los equipos que han sido sus víctimas favoritas: