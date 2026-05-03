Hirving Lozano Afición pide regreso de Hirving Lozano con manta aérea en San Diego El jugador mexicano no ha visto acción desde finales del año pasado y el equipo ya suma varios juegos al hilo sin ganar.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Afición pide regreso de Hirving Lozano con avioneta en San Diego

La afición de San Diego FC le ha mostrado un cariño incondicional a Hirving Lozano. Tanto así que este sábado una avioneta sobrevoló el estadio del equipo con una manta que exigía el regreso del jugador mexicano a la plantilla.

El curioso momento se produjo durante el encuentro en el que San Diego recibió a Los Ángeles FC, y que terminó empatado a dos goles. El equipo de la frontera de Estados Unidos apenas ha ganado tres encuentros, con tres empates y cinco derrotas.

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¿Por qué los aficionados piden el regreso de Hirving Lozano?

La manta que cruzó el Snapdragon Stadium decía: “Free Chucky = More wins”, es decir, “Liberen a Chucky = más victorias”. Este gesto provocó aplausos, gritos y diversas reacciones de los aficionados en el inmueble, así como miles de comentarios en redes sociales.

¿Qué hay detrás de la campaña “Free Chucky”?

La campaña “Free Chucky”, impulsada por los aficionados, pide el regreso del jugador mexicano al equipo, luego de que el entrenador Mikey Varas no lo ha considerado, incluso por algunas acciones de indisciplina.

El hecho es que, tras ocho partidos consecutivos sin ganar entre Liga y Concacaf, resulta necesario echar mano de uno de los mejores jugadores del equipo lo antes posible.

La última aparición del atacante mexicano fue en noviembre del año pasado, cuando incluso marcó en playoffs. Desde entonces, su participación ha cambiado de forma drástica.

Javier Aguirre, técnico de la selección mexicana, lo invitó a salir y probar suerte en otro equipo para tomarlo en cuenta rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, el jugador indicó que cumplirá con su contrato con San Diego FC.