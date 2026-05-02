    Inter Miami CF

    Inter Miami vs. Orlando EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de la MLS 2026

    El equipo en el que milita Lionel Messi recibe a Orlando en busca, ahora sí, de su primera victoria en el nuevo estadio en el que han acumulado tres empates consecutivos.

    Por:
    Emmanuel Mondragón
    add
    Síguenos en Google
    Video Berterame anota y salva al Inter de su primera derrota en casa

    El Inter Miami recibe a Orlando City en una semana más de la MLS 2026 en busca de conseguir su primera victoria en el Nu Stadium, su nueva casa que hasta ahora parece pesarle más a ellos que a sus visitantes.

    El equipo de Lionel Messi y Germán Berterame, quien ya presume como goleador, acumula tres partidos empatados de forma consecutiva en su nuevo hogar y mantienen pendiente la victoria. Ahora se les presenta una nueva oportunidad.

    PUBLICIDAD

    Orlando parece tener una temporada irregular, pues transita entre triunfos y derrotas y es el penúltimo de la Conferencia Este por lo que todo parece acomodarse para que Inter Miami consiga su primera victoria en casa.

    ACCIONES DEL INTER MIAMI VS. ORLANDO

    Arranca la segunda mitad

    (45' | 3-1) Ya se juega la segunda parte entre el Inter Miami y el Orlando.

    Medio tiempo

    (MT | 3-1) Termina la primera parte en el Nu Stadium y el Inter Miami se encamina a su primer triunfo en su nueva casa.

    ¡Goooooool de Orlando! Ojeda hace una gran anotación

    (38' | 3-1) Golazo de Ojeda que desde fuera del área hace una media vuelta y remata de derecha para superar al portero.

    ¡Gooooool del Inter Miami! Messi se hace presente en el marcador

    (34' | 3-0) Suárez deja la pelota para Lionel Messi quien en la media luna recorta a un defensor y remata de zurda junto al palo derecho del portero para poner el tercer tanto.

    ¡Gooooool del Inter Miami! Messi asiste para aumentar la ventaja

    (24' | 2-0) Messi abrió la pelota a la izquierda para Suárez quien devolvió al argentino que en línea final mandó el pase a Segovia que de frente a la portería empujó la pelota.

    El portero salva al Orlando del segundo gol

    (19' | 1-0) Tiro libre que cobra Messi, el portero la tapa y en rebote remata Suárez, pero el arquero vuelve a evitar el gol.

    ¡Gooooool del Inter Miami! Fray se levanta en el área para abrir el marcador

    (4' | 1-0) Centro al área de Segovia desde la izquierda y es Ian Fray quien se levantó en el área y de cabeza mandó la pelota al fondo.

    PUBLICIDAD

    Inicia el partido entre Inter Miami y Orlando

    (1' | 0-0) Ya se juega el primer tiempo en el Nu Stadium, Berterame nuevamente es titular.

    Alineaciones confirmadas

    Inter Miami

    St. Clair
    Fray
    Micael
    Falcon
    Allen
    Segovia
    De Paul
    Bright
    Messi
    Suárez
    Berterame

    Orlando

    Crepeau
    Dorsey
    Iago
    Jansson
    Gómez
    Angulo
    Ojeda
    Luis Otavio
    Tiago
    Ojeda
    Ellis

    Relacionados:
    Inter Miami CFOrlando City SC

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Tan cerca de ti, nace el amor
    Gratis
    Los encantos del sinvergüenza
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Socias por accidente
    Riquísimos por cierto
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX