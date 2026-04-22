New York Red Bulls Jorge Ruvalcaba brilla con doblete en empate entre Red Bull y DC United Ruvalcaba firmó doblete en el segundo tiempo, en un vibrante empate 4-4 en la MLS. El mexicano sigue con aspiraciones de colarse con el Tri al Mundial 2026.



Por: TUDN Síguenos en Google

Video Jorge Ruvalcaba brilla con dos goles en el empate de Red Bulls vs. DC United

Juegazo en la Gran Manzana, donde Jorge Ruvalcaba logró un doblete en el empate del New York Red Bulls 4-4 frente al D.C. United, en un choque que se disputó en la Red Bull Arena.

El duelo resultó bastante intenso, con acciones desde el inicio hasta el final y por ambos lados de la cancha.

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El Red Bulls se fue al frente con ventaja de dos goles, ambos por obra de Julian Hall al minuto 15 y 21 de tiempo corrido. El United se acercó al minuto 37 mediante Tai Baribo.

Jorge Ruvalcaba se quiere colar a la Copa Mundial FIFA 2026

Para la segunda mitad fue cuando Ruvalcaba despegó a su escuadra con la tercera anotación de la tarde, tras una gran jugada individual.

El mexicano recibió la pelota poco más adelante de medio campo por la banda izquierda, encaró a un rival al que superó con facilidad, se metió al área grande, recortó hacia adentro y disparó de derecha para batir al portero rival. Una verdadera joya de gol.

No obstante, el equipo de la capital de los Estados Unidos no tardó en empatar el juego, con anotaciones de Jackson Hopkins y el segundo tanto de Tai Baribo.

Ruvalcaba cerró la noche con su segundo gol, pero ni así su equipo ganó

La actuación del mexicano no quedó ahí. Todavía tuvo tiempo de lograr el doblete al minuto 71 para devolverle la ventaja a su escuadra.

El exjugador de los Pumas UNAM tomó el esférico en medio campo, avanzó en solitario hasta los linderos del área, donde nuevamente recortó hacia el centro para disparar y sacudir las redes.

Su doblete no fue suficiente para la victoria del Red Bulls, ya que, a 10 minutos del final, Baribo convirtió su tercer gol para rescatar el empate.