Houston Dynamo FC Con Héctor Herrera, Houston Dynamo vence al San Diego FC en la MLS El mediocampista mexicano ingresó de cambio en la segunda mitad del triunfo de su equipo que sigue ganando en la liga estadounidense.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Gol de Héctor Herrera marca da triunfo a Houston Dynamo en la MLS

El Houston Dynamo derrotó 1-0 al San Diego FC y mantiene su inercia ganadora dentro de la MLS al sumar su tercera victoria de forma consecutiva.

Por su parte, el San Diego agrava su crisis de resultados con seis partidos consecutivos sin ganar y ahora ya se coloca por debajo del Houston dentro de la Conferencia Oeste.

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Fue al minuto 35 que Aliyu recibió un pase con ventaja dentro del área del lado derecho y definió con potente remate de pierna derecha para vencer al portero.

HÉCTOR HERRERA JUEGA EN LA VICTORIA DEL HOUSTON DYNAMO

El mexicano Héctor Herrera esta vez no anotó gol y disputó 15 minutos tras haber ingresado en la segunda mitad al minuto 75 en sustitución de Bouzat, aunque ya no incidió en el juego.

Herrera sigue sumando minutos en Houston que ahora ya está en zona de playoffs a falta de que se termine la presente jornada en la MLS.