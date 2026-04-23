    Houston Dynamo FC

    Con Héctor Herrera, Houston Dynamo vence al San Diego FC en la MLS

    El mediocampista mexicano ingresó de cambio en la segunda mitad del triunfo de su equipo que sigue ganando en la liga estadounidense.

    Por:
    Emmanuel Mondragón
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    Video Gol de Héctor Herrera marca da triunfo a Houston Dynamo en la MLS

    El Houston Dynamo derrotó 1-0 al San Diego FC y mantiene su inercia ganadora dentro de la MLS al sumar su tercera victoria de forma consecutiva.

    Por su parte, el San Diego agrava su crisis de resultados con seis partidos consecutivos sin ganar y ahora ya se coloca por debajo del Houston dentro de la Conferencia Oeste.

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    Fue al minuto 35 que Aliyu recibió un pase con ventaja dentro del área del lado derecho y definió con potente remate de pierna derecha para vencer al portero.

    HÉCTOR HERRERA JUEGA EN LA VICTORIA DEL HOUSTON DYNAMO

    El mexicano Héctor Herrera esta vez no anotó gol y disputó 15 minutos tras haber ingresado en la segunda mitad al minuto 75 en sustitución de Bouzat, aunque ya no incidió en el juego.

    Herrera sigue sumando minutos en Houston que ahora ya está en zona de playoffs a falta de que se termine la presente jornada en la MLS.

    El próximo sábado, Houston Dynamo se enfrentará al Austin, otro club que no pasa su mejor momento y que puede aprovechar el equipo texano.

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