Nashville SC Inter Miami vs. Nashville EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Concacaf Champions Cup La Vuelta de este encuentro de los Octavos de Final de la Concachampions 2026 se juega en Chase Stadium.

Video Días y horarios de los partidos de vuelta de Octavos de Final en Concacaf Champions Cup

Inter Miami vs. Nashville es partido de Vuelta de Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026, duelo que se disputa en la cancha del Chase Stadium.

Se espera que caiga el gol 900 de Messi en este partido que será fundamental para conseguir el pase a los Cuartos de Final donde esperará rival por conocer.

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La llave del sorteo realizado desde diciembre, abre la posibilidad de tener a Lionel Messi en México una vez más, pero depende de que América pase por encima Philadelphia Union.

ALINEACIONES DEL PARTIDO



Con estos jugadores arrancarán ambos equipos este miércoles en Chase Stadium.

Inter Miami: St. Clair; Mura, Luján, Micael, Reguilón; De Paul, Bright, Allende, Segovia; Messi y Berterame

Nashville: Schwake; Nájar, Palacios, Woledzi, Lovitz; Yazbek, Corcoran, Espinoza, Madrigal; Mukhtar y Surridge.

RESULTADOS DE OCTAVOS DE FINAL DE CONCACAF



Así marchan las eliminatorias de Octavos de Final de Concacaf Champions Cup 2026 en sus partidos de Vuelta.

Alajuelense 1-2 LAFC, global 2-3

Cruz Azul 1-1 Monterrey, global 4-3

Inter Miami vs. Nashville

América vs. Philadelphia Union

Toluca vs. San Diego

Sounders vs. Whitecaps

Tigres vs. Cincinnati

LA Galaxy vs. Mount Pleasant FA