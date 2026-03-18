Inter Miami vs. Nashville EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido de Concacaf Champions Cup
La Vuelta de este encuentro de los Octavos de Final de la Concachampions 2026 se juega en Chase Stadium.
Inter Miami vs. Nashville es partido de Vuelta de Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026, duelo que se disputa en la cancha del Chase Stadium.
Se espera que caiga el gol 900 de Messi en este partido que será fundamental para conseguir el pase a los Cuartos de Final donde esperará rival por conocer.
La llave del sorteo realizado desde diciembre, abre la posibilidad de tener a Lionel Messi en México una vez más, pero depende de que América pase por encima Philadelphia Union.
ALINEACIONES DEL PARTIDO
Con estos jugadores arrancarán ambos equipos este miércoles en Chase Stadium.
Inter Miami: St. Clair; Mura, Luján, Micael, Reguilón; De Paul, Bright, Allende, Segovia; Messi y Berterame
Nashville: Schwake; Nájar, Palacios, Woledzi, Lovitz; Yazbek, Corcoran, Espinoza, Madrigal; Mukhtar y Surridge.
RESULTADOS DE OCTAVOS DE FINAL DE CONCACAF
Así marchan las eliminatorias de Octavos de Final de Concacaf Champions Cup 2026 en sus partidos de Vuelta.
Alajuelense 1-2 LAFC, global 2-3
Cruz Azul 1-1 Monterrey, global 4-3
Inter Miami vs. Nashville
América vs. Philadelphia Union
Toluca vs. San Diego
Sounders vs. Whitecaps
Tigres vs. Cincinnati
LA Galaxy vs. Mount Pleasant FA
- Comienza el partido en el Inter Miami CF Stadium; el juego está empatado en el global 0-0.