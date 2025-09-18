Video ¿Se retira Lionel Messi? Esto se sabe sobre su renovación

Lionel Messi volvió a demostrar su humildad con un pequeño aficionado al autografiarle su camiseta del Inter en un semáforo de la paradisiaca ciudad de Miami, pero también dejó con la boca abierta a los fans con su lujoso automóvil.

Y es que el futbolista del argentino se le vio en un Mercedes-Maybach S 680 que tiene un valor inicial de más de 250 mil dólares.

Dicho auto es uno de los más lujoso y exclusivos de la marca alemana, y está equipado con un motor V12 biturbo capaz de generar 612 caballos de fuerza y acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 4.5 segundos, todo esto sin perder la suavidad característica de la gama Maybach.

En su interior, el S 680 ofrece un ambiente de lujo pensado para la comodidad absoluta, con asientos de cuero de alta calidad, sistema de masaje, iluminación ambiental personalizable y lo último en tecnología de info entretenimiento.

Además del Mercedes-Maybach S 680, Lionel Messi pose otros autos de lujo entre los que destaca el Maserati Gran Turismo MC Stradale y el Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe.