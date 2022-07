LAFC vs Seattle: ¿Golpe de autoridad para el superlíder o para el campeón continental?

Cualquiera diría que no es tan difícil de conseguir si entre tus filas cuentas con tipos cuyo nombre no pasa desapercibido para nadie: Gareth Bale, Giorgio Chiellini, y Carlos Vela. Pero basta con saber que los primeros dos acaban de llegar, y que el equipo ya no tiene una marcada dependencia del crack mexicano como sí la tenia en sus primeros años de incepción.