LA Galaxy ante un partido 'de vida o muerte': ¿Qué depara el futuro para el plantel y GBS?

Una cosa es perder un clásico. Y otra cosa es caer derrotado de la manera en la que LA Galaxy lo hizo ante LAFC el sábado. El 6-2 final es un marcador definitivo que va a doler en el campamento del club cinco veces campeón de la MLS Cup por años. Frente a esa situación, y con un Galaxy más afuera que adentro en la contienda por clasificar a los octavos de final del Torneo Especial MLS is Back , la mitad de Los Ángeles se enfrenta esta noche a Houston Dynamo (8 PM ET / TUDN), en el cierre de la competición en el Grupo F para ambos equipos.

El fondo de armario del ilustre club californiano escaso. No es algo nuevo. Por el mismo problema padeció el equipo en años recientes, en los que ha llegado a no clasificar a los Playoffs .



"El partido dura unos 90 minutos. Tenemos que jugar 90 minutos de la misma manera en la que comenzamos", dijo Barros Schelotto en su más reciente comparecencia pública. "Cuando entrenamos en la semana me pregunto por qué nos rendimos en el minuto 70", expresó al recordar el fatídico 6-2. "Eso es lo primero que tenemos que revisar y también preguntarnos por qué. Eso no puede ocurrir nuevamente en ningún partido mientras yo sea el entrenador. No me gusta. Necesitamos jugar los 90 minutos de manera seria y profesional, y debemos defender la camiseta del club durante 90 minutos".