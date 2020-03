"A mí me encanta estar en la casa", comentó Kendall Waston a MLS Español. "No me gusta ni salir al supermercado, pero lo que cuesta realmente es este sentimiento de 'prisión', ¿Verdad? No puedes ir, no puedes salir, y estás como encerrado en un lugar y no tienes esa libertad, y no puedes disfrutar de las cosas que tú disfrutabas. Pero ahora estás valorando esa libertad que tenías antes", reflexionó.