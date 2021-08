El rival del miércoles de LA Galaxy es Real Salt Lake, en un partido que se disputará en el Dignity Health Sports Park a las 10:30 pm (ESPN+). "La primera vez que los enfrentamos cometimos un par de errores al inicio y recibimos nuestro castigo. En el partido ante Portland nuestro comienzo no fue para nada bueno. Tenemos que estar más conectados como grupo Nos expusimos de una manera que no era necesaria. A veces presionamos, pero tenemos que quedarnos juntos como grupo, no dejar espacio entre nuestras líneas. Una vez que el partido avanzó y nuestras líneas estaban más juntas eso nos puso más en control de las cosas en el aspecto defensivo. Y comenzamos a pasar de defensa a ataque en una forma mucho más eficiente. Eso es lo que quiero ver en este grupo. Mejores conexiones. Estar en la misma página mientras avanzamos. Tenemos que hacerlo durante 90 minutos".