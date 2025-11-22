Inmigrante venezolana pierde su empleo por pedirle saludo a Messi

Video Inmigrante venezolana se queda sin empleo por pedirle un saludo a Messi

La inmigrante venezolana Yumara Salinas, residente y trabajadora en Miami, fue retirada de sus labores después de hacerse viral un video en el que Lionel Messi, el crack del Inter Miami, envía un saludo dirigido a su pareja, Gredito Colón.

El material fue grabado durante una jornada de trabajo extraordinaria en un estadio distinto al que usualmente acudía, circunstancia que aprovechó para acercarse brevemente al futbolista y solicitarle el mensaje. Poco después, Yumara difundió el clip en su cuenta de Instagram acompañado de un texto en el que confirmó la pérdida de su empleo y expresó confianza en el futuro.

Según relató, tras la viralización del video en el que Messi enviaba el saludo a su parjea, Yumara recibió una comunicación interna en la que se le informaba que no podría continuar desempeñándose en los recintos donde trabajaba.

Hasta ahora, no se conoce públicamente el nombre de la empresa ni se han ofrecido explicaciones oficiales, situación que ha generado debate y numerosas reacciones en redes sociales.

Diversos usuarios han manifestado apoyo hacia Yumara y han cuestionado la proporcionalidad de la medida tomada en su contra. Su mensaje final: “el tiempo de Dios es perfecto”, fue destacado por internautas que interpretaron el episodio como un acto espontáneo de afecto y humanidad más allá del saludo de una figura deportiva.