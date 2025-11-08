    Inter Miami CF

    Inter Miami derrota a Nashville SC y avanza a las Semifinales de la MLS

    Con doblete y asistencia del astro argentina, el Inter Miami golea al Nashville y está en las Semifinales del Este de la MLS.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video Messi comanda victoria de Inter Miami y los lleva a Semifinales

    La magia de Lionel Messi parece nunca terminar, en esta ocasión, con un doblete y una asistencia, le otorgó el pase al I nter Miami a las Semifinales de la Conferencia Este de la MLS, al golear 4-0 al Nashville SC.

    El primer tanto del astro argentino se dio a los 10 minutos, en una jugada que empezó por la banda derecha, se llevó a varios defensas, jaló el gatillo entrando al área por la medialuna y venció al guardameta.

    El segundo tanto del encuentro también fue obra de Messi, quien recibió un pase retrasado desde el área también en la medialuna, disparó y lo puso nuevamente en la red para aumentar la ventaja del Inter Miami.

    Tadeo Allende, al 73', se encargó de hacer el tercero de la noche tras rematar un centro de Jordi Alba de frente al arco y dejar al portero sin oportunidad debido a la cercanía del disparo.

    Y dos minutos más tarde, el mismo Tadeo consiguió también su doblete, luego de que en un trazo largo tomó la pelota, se acercó al área, la picó ante la salida del guardameta y lo clareó para convertir un golazo y el 4-0 definitivo.

    Con este marcador el Inter Miami clasificó a las Semifinales de la Conferencia Este de la MLS, tras una serie de tres encuentros, donde se verá las caras en condición de visitante con el Cincinnati que se impuso al Columbus Crew, a partido único.

