El primer tanto del astro argentino se dio a los 10 minutos, en una jugada que empezó por la banda derecha, se llevó a varios defensas, jaló el gatillo entrando al área por la medialuna y venció al guardameta.

El segundo tanto del encuentro también fue obra de Messi, quien recibió un pase retrasado desde el área también en la medialuna, disparó y lo puso nuevamente en la red para aumentar la ventaja del Inter Miami.

Tadeo Allende, al 73', se encargó de hacer el tercero de la noche tras rematar un centro de Jordi Alba de frente al arco y dejar al portero sin oportunidad debido a la cercanía del disparo.

Y dos minutos más tarde, el mismo Tadeo consiguió también su doblete, luego de que en un trazo largo tomó la pelota, se acercó al área, la picó ante la salida del guardameta y lo clareó para convertir un golazo y el 4-0 definitivo.