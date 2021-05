Historias que no deberías perderte este fin de semana en MLS

LA GALAXY vs AUSTIN FC Sábado, 15 de mayo (3:30 pm ET / Univision, TUDN) Dignity Health Sports Park - Carson, California

El Dignity Health Spors Park no ha sido un lugar demasiado positivo para los equipos en expansión. LA Galax y ha ganado como local seis de sus siete partidos frente a equipos debutantes. El último equipo debutante en derrotar al Galaxy en su estadio fue Seattle Sounders FC en 2009.

ATLANTA UNITED FC vs MONTRÉAL IMPACT Sábado, 15 de mayo (7 pm ET / ESPN+) Mercedes-Benz Stadium - Atlanta, Georgia

SAN JOSE EARTHQUAKES vs PORTLAND TIMBERS Sábado, 15 de mayo (10 pm ET / ESPN+) PayPal Park - San Jose, California

Los Timbers no han recibido goles en solo dos ocasiones de los últimos 40 partidos como visitantes (incluyendo los Playoffs). El equipo de Oregon no ha recibido goles solo en dos oportunidades en sus 13 partidos como visitante frente a San Jose en la historia de la MLS .

SPORTING KANSAS CITY vs VANCOUVER WHITECAPS FC Domingo, 16 de mayo (2 pm ET / ESPN+) Children's Mercy Park - Kansas City, Kansas

Sporting Kansas City eliminó a Vancouver por penales tras un encuentro sin goles en el Torneo Especial MLS is Back en el último partido entre ambos equipos. En partidos de liga, Sporting KC está invicto en cinco partidos consecutivos frente al conjunto canadiense.

La única derrota de Sporting Kansas City como equipo local en los últimos siete partidos en el Children's Mercy Park fue el 3-0 frente a Minnesota United en los Playoffs del año pasado. Fue además el único partido como local desde agosto de 2019 en el que el equipo no pudo marcar goles.

FC CINCINNATI vs INTER MIAMI CF Domingo, 16 de mayo (4 pm ET / FOX Deportes) TQL Stadium - Cincinnati, Ohio

NEW ENGLAND REVOLUTION vs COLUMBUS SC

Domingo, 16 de mayo (6 pm ET / ESPN Deportes)

Gillette Stadium - Foxborough, Massachusetts