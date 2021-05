¿Es LAFC un equipo 'Vela-dependiente'?

No se trata todavía de una situación que lleve preocupación al equipo de Los Ángeles, pero que sí lleva efectivamente a la reflexión. Cuando no está en la cancha Carlos Vela, a LAFC le ha resultado imposible ganar en la MLS 2021. Una lesión de cuádriceps -contraída en el partido de debut ante Austin FC, en un confuso suceso- ha dejado la presencia del jugador franquicia 'en suspenso' durante las pasadas semanas. El argumento oficial expresado por el entrenador Bob Bradley es que el club no quiere practicar un retorno anticipado y arriesgar un agravamiento de un jugador que -a todas luces- es fundamental para Los Angeles Football Club.