Julian Araujo y LA Galaxy se preparan para enfrentar a Austin FC

"Volver (del torneo de Concacaf clasificatorio a los Juegos Olímpicos) fue muy duro para mí. Me sentí un poco 'oxidado' en la pretemporada en Arizona. Ahora me siento como debería sentirme en la temporada. Se que no estuve en mi mejor nivel en los dos primeros partidos de la temporada", expresó el jugador de raíces mexicanas en una conferencia de prensa llevada a cabo el jueves. "Pero ahora me siento con mucha confianza. Creo que este cuerpo técnico me ha ayudado un montón para aprender mi posición y me dieron mucha confianza. Me siento muy bien. Sé cuál es mi papel. Me dejaron muy claro qué esperan de mí y tengo mucha confianza. Quiero continuar actuando y mantener mis actuaciones en un nivel alto".