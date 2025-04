"No había escuchado eso . Pues para mí siempre es bienvenido Chicharito. A él lo quiero mucho, es un ídolo para mí y bueno si está la oportunidad de que venga con los brazos abiertos los recibiremos. Claro que se viene es para para sumar y para que sea un equipo más fuerte no tengo una información cierta de si viene o no viene", explicó.

Finalmente, también respondió al rumor sobre que podría ser refuerzo de los Tuzos para el Mundial de Clubes . Participar en el evento es una idea que no le desagrada , incluso si no es con el Pachuca.

"No me han comentado nada, no he platicado con nadie. Si llega la oportunidad y San Diego acepta o da la luz verde, pues sin ningún problema podría apoyar a cualquier equipo que quiera mi apoyo. Sin problema estaré disponible, pero creo que lo principal es platicar con el San Diego y ver las posibilidades pero en este momento nadie se me ha acercado", finalizó.