"No sé, no creo en el corto plazo, no. Tenemos a Tommy, Tommy está progresando y creemos mucho en Tommy. Oni puede jugar ahí. Anders todavía no ha jugado ahí, pero yo creo que Anders también puede aportar ahí como un falso 9. Y Milan, su posición es 9, natural. Milan juega de extremo también, por adentro, pero él jugó toda su vida allá, es goleador. Y para ahora estamos muy bien”.